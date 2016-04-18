Савченко требует применить к себе Конвенцию о передаче осужденных лиц - письмо

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр юстиции Павел Петренко.

В письме Савченко просит передать себя в Украину в рамках конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц от 1983 года.

Ее письмо датировано 7 апреля.

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"Я неоднократно настаивал, что Надежда Савченко была незаконно похищена с территории Украины и подвергнута не суду, а судилищу, которое Надежда не признает, а потому даже запретила адвокатам обращаться с апелляцией на этот позорный приговор", - подчеркнул он.

Петренко отметил, что сделает все возможное по международным конвенциям для возврата Савченко домой.

Чиновник также сообщил, что завтра должен встретиться с ее сестрой Савченко Верой.

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