Савченко требует применить к себе Конвенцию о передаче осужденных лиц - письмо
Министерство юстиции Украины получило обращение от осужденной в России украинской летчицы и нардепа Надежды Савченко, в котором она просит начать процедуру ее возвращения в Украину.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр юстиции Павел Петренко.
В письме Савченко просит передать себя в Украину в рамках конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц от 1983 года.
Ее письмо датировано 7 апреля.
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"Я неоднократно настаивал, что Надежда Савченко была незаконно похищена с территории Украины и подвергнута не суду, а судилищу, которое Надежда не признает, а потому даже запретила адвокатам обращаться с апелляцией на этот позорный приговор", - подчеркнул он.
Петренко отметил, что сделает все возможное по международным конвенциям для возврата Савченко домой.
Чиновник также сообщил, что завтра должен встретиться с ее сестрой Савченко Верой.
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