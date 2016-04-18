Украина и РФ по-разному понимают работу полицейской миссию ОБСЕ на Донбассе - Бессмертный

В комментарии Сегодня.ua представитель Украины в политической подгруппе Роман Бессмертный рассказал, что участники продолжат обсуждать модальности выборов на оккупированном Донбассе.

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"Трехсторонняя контактная группа будет собираться в среду, 20 апреля. Политическая подгруппа будет собираться завтра и послезавтра, то есть – во вторник и среду. Мне неизвестно, какой план на заседание трехсторонней группы, потому что они его согласуют, думаю, завтра окончательно. Что касается политической подгруппы, мы продолжаем обсуждать модальности выборов. Это первый вопрос. Второй - вопрос безопасности во время и после выборов. У нас завтра встречи один на один: сначала мы работаем с посредником (ОБСЕ), потом россияне с посредником, а вечером состоится общая пленарка. А в среду - общее пленарное заседание", - сказал Бессмертный.

Бессмертный сказал нам, что не видит ни одного целостного законопроекта о выборах. "Это первая позиция. Вторая, я вижу колоссальную опасность в принятии вообще любого отдельного закона об особенностях выборов на Донбассе. Это моя позиция как гражданина, и я пытаюсь эту позицию донести до всех руководителей Украины. И третье, – достигается успех только в комплексном документе, который обрисовывает и описывает вопросы безопасности до выборов, вопросы безопасности выборов, вопросы выборов, вопросы безопасности после выборов, вопросы амнистии, вопросы экономического режима сотрудничества, вопросы модели власти, вопросы и модель системы безопасности судов на этой территории и процедура выхода контроля на государственную границу. Это моя позиция, я на ней настаивал и настаиваю. Любой разрыв, в этом случае – принятие отдельного закона об одном, втором или третьем будет приводить к затягиванию решения этой ситуации", – считает представитель Украины в политической подгруппе.

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Комментируя возможность разворачивания на Донбассе полицейской миссии ОБСЕ, Роман Бессмертный заявил, что эта инициатива, собственно, исходила из политической подгруппы. "Речь идет о безопасности во время выборов, так называемое патрулирование и т.д. Но так, как это понимают россияне для нас неприемлемо. Они его понимают как безопастностный контроль ОБСЕ только по линии разграничения. Нас же интересует патрулирование и т.д., чтобы оно осуществлялось на паритетных основах. То есть, представителями украинской полиции, представителями полицейского международного корпуса и представители территориальных громад. Хотите, называйте их народной милицией (которая будет состоять из представителей так называемых "ДНР" и "ЛНР"). Любые другие варианты, которые, скажем, искривляют какую-то ситуацию, не дает возможности вообще провести там выборы. То, что европейцы понимают под словом "безопасность", – они имеют в виду безопасность до выборов, во время выборов и после выборов. Особенность безопасности до выборов – это выведение военных формирований. Не могут проводиться выборы на территории, где находятся войска, тем более - иностранные регулярные войска", - пояснил Бессмертный.

По его словам, инициатива Украины состояла в том, чтобы обеспечить безопасность с помощью, в том числе, полицейского контингента во время избирательного процесса. "Сначала идет верификация, что можно проводить выборы, дальше обеспечивается система мониторинга патрулирования во время выборов и в составе верификации и процесса патрулирования находится полицейская миссия. Какой ее мандат зависит от того, каким мандатом ее наделит ОБСЕ". - подытожил представитель Украины в политической подгруппе.