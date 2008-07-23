Кернес рассказал о "демонстрации силы" - под дверью его ждут двое в синем

В данный момент Геннадий Кернес вместе с однопартийцем - нардепом Дмитрием Шенцевым - проводит пресс-конференцию. Вчерашнее происшествие секретарь горсовета называет «бахвальством и демонстрацией силы».

Эта пресс-конференция была созвана для объяснения причин вызова секретаря госовета Геннадия Кернеса в Главное следственное управление МВД Украины, сообщает Объектив.

Народный депутат Дмитрий Шенцев предоставил звукозапись переговоров депутата райсовета Медведева с вероятным исполнителем о заказе убийства Геннадия Кернеса и Михаила Добкина. Пленка содержит подробные обсуждения способов вероятного убийства. Так же Медведев обвиняет Кернеса в том, что именно по приказу секретаря горсовета на него было совершено разбойное нападение, и обещает отомстить.

Кернес считает, что покушение на него и связано именно с разговором, зафиксированным на пленке.

Вчерашнее происшествие, когда Кернес был насильно доставлен на допрос в Киев, секретарь горсовета называет «бахвальством и демонстрацией силы», а Луценко, по его мнению, просто сводит таким образом личные счеты. Адвокаты секретаря горсовета готовят заявление о нарушении прав человека.

Геннадий Кернес предупредил журналистов, что под дверями пресс-центра его ждут представители правоохранительных органов, но они не смогут помешать конференции. По сведениям журналистов «Объектив-новостей», возле дверей действительно находятся два человека в синей форме, которые представились охраниками. Никаких спецмашин или спецподразделений нет.