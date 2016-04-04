В суд принесли 23 тома доказательств по делу "бриллиантовых прокуроров"

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом сторона обвинения выполнила решение суда, который на прошлом заседании обязал прокуратуру предоставить письменные доказательства в полном объеме для приобщения к материалам дела.

В то же время сторона защиты экс-прокуроров Корнийца, Шапакина и предпринимателя Валерия Гибаленко заявила суду, что не во всех этих предоставленных томах содержатся доказательства, а есть и информативные документы. Поэтому, по мнению защиты, прокуратура должна упорядочить эти документы для того, чтобы отделить реальные доказательства от информационных документов.

Читайте такжеАдвокат Шапакина просит охрану для себя и своих коллег в деле "бриллиантовых" прокуроров

В свою очередь сторона обвинения отметила, что нет смысла в такой процедуре, поскольку в ходе судебных заседаний будут изучаться все документы, предоставленные суду прокуратурой в качестве доказательств. И именно суд должен дать им оценку.

Коллегия судей, посовещавшись на месте, решила, что прокуратура должна проинформировать суд, какие документы в каждом из томов содержатся.

Сейчас сторона обвинения оглашает содержание томов.

Также во время заседания прокурор Янис Симонов сообщил суду, что в связи с изменениями в ГПУ заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе уже не является процессуальным руководителем в этом деле.

Как сообщал УНИАН, бывшего заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца и экс-первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимира Шапакина задержали 5 июля 2015 года за получение взятки в размере 3 млн 150 тыс. грн.

Также во время обысков у Шапакина было изъято 400 тыс. долл., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

4 января Генеральная прокуратура передала производство в отношении так называемых "бриллиантовых прокуроров" в суд.

Сторону обвинения в судебном разбирательстве дела против "бриллиантовых прокуроров" было поручено возглавить заместителю генпрокурора Давиду Сакварелидзе. В то же время 29 марта он был уволен с должности заместителя генерального прокурора и из органов прокуратуры.

Сакварелидзе выразил уверенность, что после его освобождения от должности заместителя генерального прокурора дело так называемых "бриллиантовых прокуроров" Шапакина и Корнийца будет закрыто, а фигуранты вернутся на свои должности.