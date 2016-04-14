Касько заявляет, что большинство его бывших подчиненных уже не работают в ГПУ из-за давления

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Касько сказал на заседании Печерского райсуда Киева по рассмотрению вопроса об избрании ему меры пресечения. Прокуратура предлагает суду арестовать Касько с определением залога в размере 1,8 млн грн.

Как отметил Касько, ему стыдно, что вместе с другим бывшим заместителем генпрокурора Давидом Сакварелидзе им «не удалось изменить лицо прокуратуры».

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«Я хотел бы сказать, что Касько и Сакварелидзе уже не работают в прокуратуре. Прокуратура теперь очистилась от людей, и я сегодня заслушал ходатайство о том, что я собой представляю, что я буду совершать преступления, буду вырывать страницы, буду влиять на свидетелей, на своих бывших товарищей... Мои бывшие подчиненные - на них сейчас так давят, что уже большинство из них не работает в прокуратуре, а остальные либо находятся под сокращением, либо им объясняют: еще немного тут побудете, и мы вас выгоним только за то, что вы здоровались с Касько в коридоре», - подчеркнул он.

По словам Касько, ему обидно смотреть на то, что сейчас творит прокуратура.

Касько выразил надежду, что когда-нибудь ситуация изменится, а прокуратура станет тем органом, который существует в любом цивилизованном государстве.

Экс-заместитель генпрокурора выразил надежду, что его преследование прекратится и он с Сакварелидзе и другими людьми, которые хотят изменить страну, будут помогать осуществлять изменения в органах прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля Касько был уведомлен о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.4 ст.190 и ч.4 ст.358 Уголовного кодекса Украины. Касько подозревается в приобретении права на имущество путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенном в особо крупных размерах, а также в использовании заведомо поддельного документа. По данным Генпрокуратуры, Касько незаконно, в том числе с использованием поддельных документов, завладел помещением служебной квартиры площадью 155 кв. м на бульваре Дружбы народов в Киеве, рыночная стоимость которой на тот момент составляла около 1,8 млн грн, чем причинил ущерб государственным интересам в особо крупных размерах. При этом Касько нарушил права категорий лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий и были наделены правом на получение жилья в первую очередь, отметили в ГПУ.

13 апреля Касько заявил, что Генпрокуратура допрашивает его с нарушением закона без вручения подозрения и подала в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.