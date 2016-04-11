Касько подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах и подделке документов

Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении бывшему заместителю генпрокурора Виталию Касько в мошенничестве в особо крупных размерах и использовании заведомо поддельного документа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГПУ, ему инкриминируются правонарушения, предусмотренные ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 358 УК Украины.

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Отмечается, что о подозрении сообщено с соблюдением всех предусмотренных законом прав подозреваемого, а также с учетом пребывания Касько в статусе адвоката. В связи с этим подозрение подписано заместителем генерального прокурора.

«Касько подозревается в приобретении права на имущество путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенном в особо крупных размерах, а также в использовании заведомо поддельного документа», - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что Касько незаконно, в том числе с использованием поддельных документов, путем обмана завладел помещением служебной квартиры площадью 155 кв. м, что находится на бульваре Дружбы Народов в городе Киеве, рыночная стоимость которой на момент совершения преступлений составляла около 1,8 млн грн, чем нанес ущерб государственным интересам в особо крупных размерах.

При этом Касько нарушил права категорий лиц, которые нуждались в улучшении жилищных условий и были наделены правом на получение жилых помещений в первую очередь.

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В ГПУ напомнили, что Департаментом по расследованию и надзору в уголовных процессах в сферах государственной службы и собственности Генпрокуратуры осуществляется досудебное расследование по ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 УК Украины. Досудебным расследованием установлено, что работник ГПУ Касько путем совершения мошенничества, а именно предоставления ложной информации об отсутствии постоянного жилья в Киеве и завышения фактического количества членов своей семьи, в течение 2003-2016 годов незаконно завладел квартирами, расположенными на территории столицы.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля Касько заявил, что решил уволиться из Генеральной прокуратуры из-за несогласия с действиями руководства ведомства.