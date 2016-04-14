Порошенко внес в Раду постановления о назначении Климкина главой МИД, Полторака - министром обороны

Соответствующие постановления зарегистрированы на сайте парламента.

Согласно информации, обнародованной на сайте ВР, сегодня, 14 апреля, зарегистрированы проекты постановлений №4420 о назначении Гройсмана на должность премьер-министра Украины, №4421 о назначении Полторака на должность министра обороны Украины, №4422 о назначении Климкина на должность министра иностранных дел Украины.

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Пока тексты документов на сайте парламента отсутствуют.

Как сообщал УНИАН, президент внес в Раду законопроект о назначении Гройсмана премьером