Порошенко внес в Раду постановления о назначении Климкина главой МИД, Полторака - министром обороны
09:57, 14 апреля 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко внес в парламент постановления о назначении Владимира Гройсмана премьер-министром Украины Степана Полторака министром обороны и Павла Климкина - министром иностранных дел.
Пока текст документов на сайте парламента отсутствуют / фото УНИАН
Соответствующие постановления зарегистрированы на сайте парламента.
Согласно информации, обнародованной на сайте ВР, сегодня, 14 апреля, зарегистрированы проекты постановлений №4420 о назначении Гройсмана на должность премьер-министра Украины, №4421 о назначении Полторака на должность министра обороны Украины, №4422 о назначении Климкина на должность министра иностранных дел Украины.
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Пока тексты документов на сайте парламента отсутствуют.
Как сообщал УНИАН, президент внес в Раду законопроект о назначении Гройсмана премьером
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