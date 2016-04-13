ГПУ хочет упрятать меня в тюрьму и подает в суд ходатайство об аресте - Касько

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам после допроса в Генпрокуратуре.

Касько заявил, что Генпрокуратура продолжает придерживаться незаконной позиции, что он уже является подозреваемым.

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"Единственной целью сегодняшнего вызова, который также был осуществлен с нарушением закона, было вручение по сути ходатайства о взятии под стражу. То есть, это является подтверждением того, что Генеральная прокуратура очень хочет упрятать меня в тюрьму. Это ходатайство сегодня подается в Печерский суд. Мы готовимся к защите против этой позиции", - заявил Касько.

По его словам, прокурором по уголовному производству сначала был тогдашний генпрокурор Виктор Шокин, а теперь это заместители генпрокурора Юрий Севрук и Роман Говда.

"Они ведут это уголовное производство, и сразу после выхода от следователя мне вручили очередную повестку по другому уголовному производству для явки в Генеральную прокуратуру", - заявил Касько.

Он сообщил, что продолжит с адвокатами защищать свою позицию и доказывать незаконность действий органов следствия Генпрокуратуры.

Касько сказал, что ему ничего не объяснили, по какому именно делу вручили повестку. В повестке говорится об уголовном правонарушении, которое предусмотрено ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий). Касько должен прийти в прокуратуру 18 апреля.

"Я думаю, что судебное заседание будет или сегодня, или завтра", - отметил Касько, говоря о намерении прокуратуры обратиться в суд с целью получения разрешения на взятие его под стражу.

Вместе с тем экс-заместитель прокурора в очередной раз подчеркнул, что текст подозрения в законном порядке ему не вручался.

Мера пресечения может быть избрана относительно завладения государственным имуществом и использования поддельных документов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 апреля, Касько заявил, что Генпрокуратура допрашивает его с нарушением закона - без вручения подозрения.

Ранее прокурор ГПУ Владислав Куценко уверял, что сообщение о подозрении Касько вручили в соответствии с законом, с соблюдением всех необходимых процедур.

10 апреля Касько было сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Касько подозревается в приобретении права на имущество путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенном в особо крупных размерах, а также в использовании заведомо подложного документа.

По данным ГПУ, Касько незаконно, в том числе путем использования подложных документов, путем обмана завладел помещением служебной квартиры площадью 155 кв. м на бульваре Дружбы народов в Киеве, рыночная стоимость которой на тот момент составляла около 1,8 млн грн, чем нанес ущерб государственным интересам в особо крупных размерах. При этом Касько нарушил права категорий лиц, которые нуждались в улучшении жилищных условий и были наделены правом на получение жилья в первую очередь, отметили в ГПУ.

Напомним, ряд депутатов заявили о намерениях взять Касько на поруки, в случае ареста.