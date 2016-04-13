Парубий досрочно закрыл сегодняшнее заседание Рады

Как передает корреспондент УНИАН, Парубий отметил, что поступило заявление от фракций “Блока Петра Порошенко” и “Народного фронта” с просьбой объявить в работе ВР перерыв.

По его словам, сейчас продолжаются консультации с участием этих фракций, и в такой ситуации “будет правильным, если мы закроем утреннее заседание”.

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“Это будет мудрое решение”, - подчеркнул Парубий.

Он напомнил, что завтра Верховная Рада возобновит работу в 10.00.

Парубий пожелал всем депутатам здравого смысла, государственного мышления» и выразил надежду, что ВР может выйти на важные, ответственные для страны решения.

Как известно, сегодня Верховная Рада в пленарном режиме должна была работать только до 14.00.