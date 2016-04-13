Парубий досрочно закрыл сегодняшнее заседание Рады
Первый заместитель председателя Верховной Рады Андрей Парубий досрочно закрыл сегодняшнее заседание парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, Парубий отметил, что поступило заявление от фракций “Блока Петра Порошенко” и “Народного фронта” с просьбой объявить в работе ВР перерыв.
По его словам, сейчас продолжаются консультации с участием этих фракций, и в такой ситуации “будет правильным, если мы закроем утреннее заседание”.
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“Это будет мудрое решение”, - подчеркнул Парубий.
Он напомнил, что завтра Верховная Рада возобновит работу в 10.00.
Парубий пожелал всем депутатам здравого смысла, государственного мышления» и выразил надежду, что ВР может выйти на важные, ответственные для страны решения.
Как известно, сегодня Верховная Рада в пленарном режиме должна была работать только до 14.00.