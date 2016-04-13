Рада завтра может проголосовать за назначение нового правительства - Гройсман
Завтра, 14 апреля, Верховная Рада Украины может проголосовать за назначение нового состава Кабинета министров.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман сказал на заседании парламента.
"Вчера было много различных консультаций с лидерами фракций коалиции, с президентом страны, но я думаю, что мы вышли на тот формат, который может быть приемлемым, ответственным и позволит вывести страну из кризиса, в котором мы сегодня находимся", - сообщил Гройсман.
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"Я думаю, что сегодня у нас будет возможность встретиться, провести собрание коалиции с тем, чтобы завтра выйти на голосование - на создание нового правительства, утверждение программы действий, смену руководства Верховной Рады", - подчеркнул он.
Когда он вошел в сессионный зал, народные депутаты встретили его аплодисментами, поскольку накануне председатель парламента почти весь день отсутствовал на пленарном заседании. В ответ Гройсман сказал: "Я также рад вас видеть".
Как сообщал УНИАН, сегодня ночью председатель фракции БПП Юрий Луценко сообщил, что наконец удалось согласовать состав нового правительства.