Рада завтра может проголосовать за назначение нового правительства - Гройсман

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман сказал на заседании парламента.

"Вчера было много различных консультаций с лидерами фракций коалиции, с президентом страны, но я думаю, что мы вышли на тот формат, который может быть приемлемым, ответственным и позволит вывести страну из кризиса, в котором мы сегодня находимся", - сообщил Гройсман.

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"Я думаю, что сегодня у нас будет возможность встретиться, провести собрание коалиции с тем, чтобы завтра выйти на голосование - на создание нового правительства, утверждение программы действий, смену руководства Верховной Рады", - подчеркнул он.

Когда он вошел в сессионный зал, народные депутаты встретили его аплодисментами, поскольку накануне председатель парламента почти весь день отсутствовал на пленарном заседании. В ответ Гройсман сказал: "Я также рад вас видеть".

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью председатель фракции БПП Юрий Луценко сообщил, что наконец удалось согласовать состав нового правительства.