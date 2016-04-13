На должность министра экономики претендуют Кубив, Ковалив и Нефедов - источник

Об этом сообщил УНИАН источник, близкий к переговорному процессу относительно состава правительства.

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Также на должность вице-премьер-министра по социальным вопросам предлагается Павел Розенко, вице-премьера по вопросам евроинтеграции - Иванна Климпуш-Цинцадзе. На должность вице-премьер-министра предлагается Вячеслав Кириленко, а вице-премьера по вопросам реформ - Дмитрий Шимкив, вице-премьер-министра по вопросам АТО и Донбасса - Владимир Кистион. Среди кандидатов на должность министров — Александр Данилюк (министр финансов), министр социальной политики Андрей Рева, министр экологии - Остап Семерак, министр образования - Лилия Гриневич, министр аграрной политики и продовольствия - Тарас Кутовый, министр инфраструктуры - Владимир Омелян, министр молодежи и спорта - Игорь Жданов, министр культуры - Евгений Нищук, министр информполитики - Юрий Стець, министр регионального развития и ЖКХ политики - Геннадий Зубко.

В то же время на своих должностях должны остаться Арсен Аваков (МВД), Павел Петренко (Министерство юстиции).

Источник сообщил, что на сегодняшний день так и не согласованы кандидатуры на должности министра энергетики и угольной промышленности и министра здравоохранения. На должность министра Кабинета министров предлагается Александр Саенко.