Сегодня ВР планирует усилить ответственность за повреждение нефтепроводов (событие завершено)

10:07, 13 апреля 2016
Политика
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Сегодня Верховная Рада планирует внести изменения в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, кроме того, предусматривается рассмотрение законопроекта по обращению с опасными отходами, а также законопроекта относительно восстановления доверия между заемщиками и кредиторами.

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Кроме того, планируется рассмотреть изменения в Уголовный кодекс Украины относительно криминализации контрабанды алкогольных напитков, табачных изделий.

На повестке дня ничего не говорится о возможности рассмотрения сегодня вопросов об изменениях в правительстве.

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