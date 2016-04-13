Сегодня ВР планирует усилить ответственность за повреждение нефтепроводов (событие завершено)
10:07, 13 апреля 2016Политика
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Сегодня Верховная Рада планирует внести изменения в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, кроме того, предусматривается рассмотрение законопроекта по обращению с опасными отходами, а также законопроекта относительно восстановления доверия между заемщиками и кредиторами.
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Кроме того, планируется рассмотреть изменения в Уголовный кодекс Украины относительно криминализации контрабанды алкогольных напитков, табачных изделий.
На повестке дня ничего не говорится о возможности рассмотрения сегодня вопросов об изменениях в правительстве.
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