Сегодня ВР планирует усилить ответственность за повреждение нефтепроводов (событие завершено)

Как передает корреспондент УНИАН, кроме того, предусматривается рассмотрение законопроекта по обращению с опасными отходами, а также законопроекта относительно восстановления доверия между заемщиками и кредиторами.

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Кроме того, планируется рассмотреть изменения в Уголовный кодекс Украины относительно криминализации контрабанды алкогольных напитков, табачных изделий.

На повестке дня ничего не говорится о возможности рассмотрения сегодня вопросов об изменениях в правительстве.