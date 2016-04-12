Фракция партии Ляшко будет голосовать за отставку Яценюка, но не поддержит назначение Гройсмана
Фракция Радикальной партии будет голосовать за отставку Арсения Яценюка с должности премьер-министра, но не поддержит решение о назначении нового правительства во главе с Владимиром Гройсманом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции Олег Ляшко заявил в комментарии журналистам.
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«Потому что это правительство олигархов, правительство междусобойчика, это правительство коррупции, это правительство злоупотреблений, это правительство обворовывания украинских граждан, это антиукраинское правительство. Поэтому мы за него голосовать не будем», - подчеркнул Ляшко.
Напомним, сегодня, 12 апреля, парламент может проголосовать за отставку Яценюка.
Как сообщал УНИАН, 10 апреля Яценюк заявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Украины.
Президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, надеется, что новым премьер-министром Украины станет Гройсман.