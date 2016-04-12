Нардепы сегодня могут рассмотреть отставку Яценюка (событие завершено)

Но на данный момент в повестке дня вопроса об увольнении его с поста главы Кабмина нет.

Кроме того, в парламент сегодня поступит представление об отставке с должности премьера Арсения Яценюка.

Далее, если за его отставку проголосуют, начнется процесс образования новой коалиции. И уже коалиция сможет официально выдвинуть кандидата на должность нового премьера.

Также сегодня Верховная Рада должна рассмотреть ряд законопроектов по вопросам национальной безопасности и обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, речь пойдет о сопровождении военнослужащих при продолжении лечения в санаторно-курортных учреждениях.

Также депутаты рассмотрят проект закона о защите информационного пространства Украины.

Кроме того, парламент должен рассмотреть ряд экономических вопросов, среди которых законопроект о Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

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Также включить в повестку дня сессии предполагается, в частности, законопроект о принципах государственной политики здравоохранения.

В повестку дня предполагается включить законопроект об особенностях использования отдельных публичных средств на территории Донецкой области.

Среди прочего, сегодня в повторном первом чтении должен рассматриваться доработанный законопроект об образовании.