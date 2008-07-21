Литвин предлагает научить систему Рада фиксировать депутатские "фейсы"

Лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН считает, что голосование в Верховной Раде по отпечаткам пальцев вместо существующей системы «Рада» является неэффективным методом борьбы с депутатами-прогульщиками, поскольку отпечатки пальцев "легко подделать".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе, комментируя по просьбе журналистов инициативу украинского спикера Арсения ЯЦЕНЮКА о введении с начала новой сессии специального режима функционирования электронной системы голосования, который должен предусматривать личное присутствие народного депутата на пленарном заседании.

«Если личность (депутата – УНИАН) будет идентифицироваться только по пальцу, это ничего не даст. Специалисты говорят: большого труда не составит сделать отпечаток пальца. Надел на все руки, а у нас, вы знаете, голь на выдумки мудра, никакой проблемы не будет», - сказал депутат.

По его словам, специалисты предлагают не фиксацию пальцев, а «фиксацию овала лица, которую не подделаешь». Правда, говорит В.ЛИТВИН, при таком раскладе вообще ни одно решение принято не будет. «Если нельзя сейчас ни одного решения принять, то когда надо будет фиксировать свой фейс, тогда вообще ни одного решения принято не будет», - сказал он, добавив, что «нужен коллектив в Верховной Раде».

«Это просто красивые разговоры, за которыми ничего не стоит, тогда надо будет расписаться в полной, абсолютной беспомощности. Потому что сегодня противоречия разъедают коалицию, они (члены коалиции – УНИАН) сегодня дружат друг против друга», - сказал депутат.

В.ЛИТВИН добавил, что если новая система голосования все-таки будет введена, то для его фракции она не станет проблемой, поскольку члены фракции и так голосуют каждый за себя. «Никаких проблем для меня и для фракции не возникнет», - сказал лидер фракции Блока Литвина.

В целом В.ЛИТВИН назвал нормальной постановку вопроса, чтобы депутат голосовал каждый за себя при условии, если будет нормальный режим работы парламента. «Если знаем, что какой-то законопроект начинает обсуждаться в 10 часов, в 10.45 он голосуется, тогда все депутаты к моменту голосования должны быть в сессионном зале. …А если идет штурм и натиск, один и тот же законопроект переголосовывается по 20 раз, то это ничего не даст», - резюмировал депутат.