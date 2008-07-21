Меркель не волнует отношение "не членов" к Украине и НАТО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Федеральный канцлер ФРГ Ангела МЕРКЕЛЬ отмечают необходимость продолжения переговоров в формате Украина-НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, это они подчеркнули сегодня в ходе совместной пресс-конференции по результатам переговоров в Киеве.

В частности, А.МЕРКЕЛЬ подчеркнула, что на бухарестском саммите НАТО было принято принципиальное решение, что Украина станет членом НАТО. При этом она отметила, что ни одна другая страна, которая не является членом НАТО, не может принимать участие в дискуссии относительно перспектив членства Украины.

В свою очередь В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что есть большой прогресс в переговорах относительно евроатлантических стремлений Украины.

В то же время он отметил, что вопрос интеграции Украины в НАТО является более чувствительным, и стороны пришли к согласию, что необходимо продолжить диалог, в том числе на высшем уровне.

«Необходимо формулировать компромиссы, идя по этому пути. Я являюсь оптимистом. Мы движемся по правильному пути, по пути, который устраивает европейское содружество, Германию в частности. Я убежден, что и в этом направлении мы будем иметь общий успех», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 2-4 апреля в Бухаресте состоялся 59-й Саммит НАТО, на котором Совет НАТО принял решение отложить до декабря присоединение Украины и Грузии к Плану действий относительно членства в НАТО. Среди стран, которые отказались поддержать присоединение этих государств к ПДЧ, были Германия и Франция.

Следующий саммит НАТО состоится в декабре этого года.