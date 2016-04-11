В Кремле прокомментировали отставку Яценюка: он не сделал "большого вклада" в нормализацию отношений между Украиной и РФ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Действительно, господин Яценюк не запомнился большим вкладом в нормализацию отношений между нашими двумя странами и также не запомнился хоть каким-то вкладом в урегулирование украинского кризиса. Я имею в виду ситуацию на юго-востоке страны", - сказал Песков.

"Для нас все-таки главное, что подпись под Минскими соглашениями стоит главы государства. Мы все-таки по-прежнему надеемся, что Киев все-таки выполнит свои обязательства, которые он на себя взял", - добавил он.

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Песков отметил, что ему не хотелось бы «гадать на кофейной гуще» в вопросе, на сколько будет отсрочено выполнение Минских соглашений в связи с переформативанием правительства Украины.

"Под Минскими соглашениями стоит подпись президента Порошенко. Безусловно, мы считаем, что смена правительства, смена руководителя правительства не должны тормозить то, что буксует уже не первый год", - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, РФ, несмотря на публичные заявления о приверженности выполнению Минским соглашениям, продолжает отправлять на временно оккупированный Донбасс военную технику, боеприпасы и боевиков, которых возглавляют российские генералы и офицеры. Захваченные территории Донбасса находятся под полным контролем Кремля.