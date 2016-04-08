Минюст РФ поручил подготовить документы для передачи Украине Сенцова и еще 3 политзаключенных

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В то же время в Минюсте подчеркивают, что окончательное решение будет принято федеральными судами России.

По данным пресс-службы, 7 апреля в Минюст поступил запрос от Украины о передаче Кольченко А.А., Афанасьева Г.С., Сенцова О.Г., Солошенко Ю.Д. для дальнейшего отбывания наказания на Украине.

Читайте такжеЗащита украинского режиссера Сенцова обжаловала приговор

"На основании поступивших 10 марта 2016 года обращений украинской стороны Минюст России письмами от 25 марта направил в Федеральную службу исполнения наказаний поручения подготовить необходимые документы для решения вопроса передачи указанных осужденных, а также проверить наличие или отсутствие оснований, препятствующих этой передаче. Об этом в тот же день направили сообщение в Минюст Украины", - заявили в пресс-службе.

Как ранее сообщал УНИАН, Минюст Украины начал переговоры с РФ об освобождении Сенцова, Кольченко и еще двух политзаключенных.