Минюст начал переговоры с РФ об освобождении Сенцова, Кольченко и еще двух политзаключенных

Пленники согласились пройти юридическую процедуру передачи осужденных лиц из России в Украину, которая может затянуться до года, передает ТСН.

Как сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов, такая процедура предусмотрена европейской конвенцией.

"Мы получили первый ответ от РФ о том, что они приняли наше заявление к рассмотрению, что они проверяют все обстоятельства дела и дадут нам ответ, как только будут иметь определенные данные. Мы просили ускорить их рассмотрение этих дел", - сообщил Петухов.

Согласно процедуре, незаконно осужденные украинцы соглашаются с вердиктом российских судей. Хотя о признании ими вины речь не идет.

Соответствующим правом на возвращение домой уже воспользовался арестованный сын лидера крымских татар Мустафы Джемилева. Но Хайсеру Джемилеву Россия отказала без объяснения причин.

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Относительно новых дел еще четырех наших политзаключенных, то сейчас российская сторона ответила, что их документы на этапе рассмотрения.

"Вопрос о признании вины Кольченко или Сенцова нет. Вину признавать никто не будет никогда. Этого от них не требуют. Зачем они должны вмешиваться в процедуру, что должна произойти между двумя государствами. Две стороны договариваются относительно физического лица. Физическое лицо могут только спросить, согласно ли оно на то, чтобы его передали", - объясняет адвокат Сенцова-Кольченко Дмитрий Динзе.

Напомним, 30 марта Порошенко подписал указ, который вводит в действие решение СНБО от 25 марта 2016 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении лиц, причастных к противоправным действиям в отношении Надежды Савченко, Олега Сенцова и Александра Кольченко".