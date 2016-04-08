Голландцы испугались экономических последствий Ассоциации с Украиной - нардеп
Голландцы проголосовали против Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС, потому что испугались экономических последствий этой сделки – дешевой рабочей силы и промышленной конкуренции.
Об этом заявил народный депутат Украины от ВО "Батькивщина" Сергей Соболєв в эфире телеканала "1+1", передает ТСН.
"Нидерланды – это страна, где зарегистрированы все самые корпорации Украины. Металлургический бизнес, Roshen, бизнес, связанный с аграрным сектором. Они действительно реально увидели экономические мощности Украины. Посмотрите даже на агитацию. Там шли специальные ролики, направленные прямо против наших отдельных компаний, заявляя, что они вытеснят с рынка нидерландскую продукцию", - отметил Соболев.
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Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоялся консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом.
На голосование был вынесен вопрос: "Вы "за" или "против" ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?".
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По данным избирательного сервиса Нидерландского информационного агентства (ANP Verkiezingsdienst), обнародованным на сайте телеканала NOS, "за" проголосовали 38,1%, "против" - 61,1%.