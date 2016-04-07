"Чрезвычайный подарок": чиновник ГСЧС получил квартиру за 26 миллионов от подконтрольного бизнеса - СМИ (видео, инфографика)

Подарок оформили в 2013 году, когда Щербаченко был заместителем руководителя киевского главка ГСЧС, говорится в расследовании bihus.info.

Сегодня рыночная цена такой недвижимости - 260 кв.м. - около 26 млн грн.

Официально зарегистрированного бизнеса у Александрв Щербаченко нет. Он посвятил себя службе в ГСЧС. Сейчас он занимается вопросом функционирования системы пожарного наблюдения, а именно системы передачи сигнала о чрезвычайной ситуации.

Отмечается, что сейчас в Украине тревожные оповещения о возникновении пожара передаются через частные компании: сначала сигнал попадает в частную пультовую организации (ПО), а далее - в управление ГСЧС и только тогда - к пожарным. Частные ПО прописаны в нормативной базе - "Правилах пожарного наблюдения", утвержденных МВД в 2015 году.

Ранее стало известно о пожарных компаниях, которые принадлежат, как правило, экс-чиновникам ГСЧС, их родственникам и даже родственникам действующих представителей государственной службы.

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В этом списке - сеть компаний "Дозор". Первый "Дозор" основали: благотворительная пожарная организация и тогдашний начальник главного управления МЧС в городе Киеве Анатолий Косарь. Дочь Косаря до недавнего времени была соучредителем фирмы "Дозор лтд". Ее муж - Виталий Плевник - занимал должность главного специалиста отдела организации реагирования на чрезвычайные ситуации ГУ ГСЧС в Киеве. После разоблачительного сюжета Ирина Плевник вышла из соучредителей "Дозор лтд".

Именно в "Дозоре лтд", владелец которого Олег Кукало, по информации издания, была оформлена и жена действующего руководителя департамента ГСЧС Александра Щербаченко - Наталья Щербаченко. Собственных компаний по пожарному наблюдению у жены чиновника нет.

Согласно информации из декларации чиновника, Наталья Щербаченко в 2014 году заработала 737 тыс. грн. Подарок на Печерске в 260 кв.м, записанный на самого чиновника, также ему принадлежит еще одна квартира, площадью 39 кв.м. На жену оформлен дом площадью 350 кв.м. В собственности мужа также автомобиль Audi q7, жены - BMW X1, 2012 г.в.

Впрочем, во время визита к дому Щербаченко журналисты заметили во дворе чиновника белый Range Rover. Его в декларации мужа нет. Номера машины (АА2223КА) до недавнего времени принадлежали автомобилю (Mercedes-Benz GL 550) известного среди пожарных персонажа - Олега Кукало. Муж является соучредителем нескольких компаний, которые занимаются пожарным наблюдением: "Дозор", "Дозор сервис", "Септик ЛТД".

Донедавно Кукало был руководителем компании "Дозор лтд", в которой была оформлена Наталья Щербаченко.

Кроме того, связь пожарного надзирателя и пожарного бизнеса - странным образом отражается на его работе. 10 марта в помещении ГСЧС состоялось обсуждение вопроса организации пожарного наблюдения, на котором Щербаченко откровенно встал на сторону частных компаний, вопреки позиции своих коллег. На встрече присутствовали частные пультовые посредники и представители государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Заместитель директора государственного наблюдательного центра "ЦГБ 112" Юрий Васильев обратился к руководству ГСЧС с вопросом о монополии частных посредников по передаче тревожного сигнала: "Почему у нас пультовые организации узурпировали право, только они имеют право принимать сигналы? А почему обязательно должна присутствовать пультовая организация, если объект хочет передавать сигнал напрямую в пожарное управление? Почему это право узурпировано?! На каком основании?!"

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Руководитель департамента Александр Щербаченко не нашел ответа на этот вопрос. Зато заместитель руководителя главного управления ГСЧС м. Киева Валерий Борис сообщил, что киевское управление может принимать сигналы напрямую от субъектов, в которых установлена пожарная автоматика. То есть, без участия пультовых посредников. В начале мая пожарные планируют начать принимать сигнал.

Отмечается, что сегодня структурные подразделения управлений ГСЧС действительно имеют право оказывать платные услуги и принимать сигналы. Такая возможность утвержденная постановлением КМУ № 1102.

Однако сейчас эти платные услуги оказывают частные компании, связанные с руководством ГСЧС всей Украины.