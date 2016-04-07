В МИД Украины прокомментировали предварительные данные референдума в Нидерландах

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Украины Марьяны Бецы.

"Исходим из того, что согласно нидерландскому законодательству, референдум имеет консультативный характер, а следовательно окончательное решение относительно ратификации Соглашения после проведения внутренних дискуссий и процедур будет принимать Правительство Нидерландов", - говорится в сообщении.

В МИД рассчитывают, что это решение будет отвечать интересам Украины, Нидерландов и Европы.

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Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоялся консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом. На голосование выносился вопрос: «Вы «за» или «против» ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?». Избирательные участки открылись в 7.30 и работали до 21.00.

Избирательная система в Нидерландах отличается от украинской - за проведения выборов или референдумов отвечают местные органы власти.

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Чтобы референдум, который имеет совещательный характер, был признан действительным, должен проголосовать 30% голландцев, имеющих право голоса. Этот референдум является первым, который проводится в соответствии с законом, принятым летом прошлого года.

Окончательные результаты референдума будут объявлены 12 апреля.