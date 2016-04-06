Путин хочет, чтобы Запад из-за "панамского скандала" вокруг Порошенко усомнился в необходимости защиты Украины - The WSJ

На счетах компаний этого холдинга никогда не было более 2 тыс. евро, передает InoPressa со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам адвокатов, данные счета были нужны Порошенко для передачи своего бизнеса в доверительное управление, говорится в статье.

"В Киеве можно обсуждать богатства главы государства, а в Москве нельзя", - утверждает редакция издания.

Журналисты напоминают, что "в сердце" Майдана, в ходе которого в 2014 году был свергнут предыдущий президент Янукович, была "злость на коррупцию", и известие о связях Порошенко с Mossack Fonseca прозвучало в трудный для него период, когда у него возникли сложности с правовыми реформами и борьбой с коррупцией. "Поэтому политическая реакция была быстрой", - отмечают авторы.

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Украинское отделение Transparency International призывает президента к более полному раскрытию информации, в парламенте звучат призывы к импичменту.

"Кремлевские СМИ переворачивают всю эту историю вверх дном, и для Владимира Путина очень желательно, чтобы данный эпизод заставил Запад усомниться в том, что свободная Украина стоит того, чтобы ее защищали", - говорится в статье.

В то же время в путинской России разоблачение коррупции - верный путь в тюрьму или морг. "То, что украинцы открыто задают вопросы о финансовых делах их лидера, показывает, насколько изменилась украинская политика, а также дает понять, почему для борьбы с коррупцией нужно больше демократии, а не меньше", - утверждают в издании.

Как сообщал УНИАН, согласно расследованию журналистов проекта "Центр по исследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP), которое базируется на документах от юридической фирмы Mossack Fonseca в Панаме, Порошенко основал три офшорных компании по управлению активами, включая кондитерскую корпорацию Roshen, не указав сведений об этом в своих имущественных декларациях.

Вместе с тем в Генеральной прокуратуре Украины заявили, что не видят состава преступления в информации о якобы существовании офшоров Порошенко.