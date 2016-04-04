Финсоветники Порошенко: Roshen передан в траст, президент не имеет отношения к управлению этим активом

Об этом заявил журналистам Макар Пасенюк, управляющий директор ICU, являющейся финансовым советником Петра Порошенко.

«На сегодня договор траста был подписан, актив Roshen был передан и процесс в этой части был закончен», - сказал Пасенюк. Он уточнил, что договор траста был подписан в январе 2016 года. «Договор бессрочный и его действие не привязано к срокам. Он привязан к занимаемой должности президента (Порошенко - УНИАН)», - уточнил Пасенюк.

Он обратил внимание на то, что траст оказался единственно возможным инструментом, позволяющим главе государства передать принадлежавшие ему активы в управление или для последующей продажи.

Читайте такжеПорошенко отреагировал на "офшорный скандал"

«Президент после принятия решения о продаже и передаче (Roshen – УНИАН) в траст не участвовал в процессах с активом. Действия были реализованы группой юристов, которые были наняты, включая компанию ICU и юридическую компанию Avellum», - пояснил Пасенюк.

Вместе с тем, Пасенюк отметил, что украинское законодательство само по себе не позволяет создать структуру траста, представляющего собой договор об управлении.

«И потому было принято решение создать более понятную структуру. Для реализации механизма передачи в траст были зарегистрированы несколько компаний, в том числе офшорная компания Prime Аssets Partners Ltd на Британских Виргинских островах. Это распространенная схема, которую используют в мире», - подчеркнул Пасенюк.

Читайте такжеПресс-служба британского премьера отказалась комментировать "панамские документы"

В свою очередь, также присутствовавший на встрече с журналистами старший юрист компании Avellum Вадим Медведев подчеркнул, что офшорная компания была из принципиальных соображений зарегистрирована на президента. «Компания была принципиально организована на имя Порошенко, дабы это не выглядело сокрытием активов. Эта компания не способствует уходу от налогов или декларирования. Эта структура построена по принципу прозрачности», - подчеркнул Медведев.

При этом он уточнил, что поскольку уставные фонды иностранных компаний не оплачивались, а акции не имели номинальной стоимости, они не подлежали декларированию согласно украинскому законодательству. «Однако как только вступит в силу норма об электронном декларировании, все чиновники должны будут подать сведения о доходах за 2015 год в соответствии с новыми требованиями. И вот тогда сведения (об офшорной компании - УНИАН) в декларации необходимо будет указать», - пояснил Медведев.

Ранее журналисты проекта «Центр по исследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP) обнародовали результаты расследования, согласно которым президент Украины Петр Порошенко основал три офшорные компании по управлению активами, включая кондитерскую корпорацию Roshen, но не внес сведения об этом в свои имущественные декларации. Так, по информации журналистов OCCRP, в августе 2014 года, в разгар кровопролитных боев на востоке Украины, включая бои за Илловайск, Порошенко учредил офшорную холдинговую компанию для того, чтобы перевести свой бизнес в юрисдикцию Британских Виргинских островов (БВО). Эта офшорная структура стала собственником еще двух компаний - на Кипре и в Голландии. Обе фирмы были зарегистрированы также в 2014 году - в сентябре и в декабре. По информации журналистов, такой шаг позволил Порошенко уйти от уплаты налогов в Украине, а также сделать инвестиционно привлекательными собственные активы, в первую очередь корпорацию Roshen.