Пайетт: Для Украины не будет негативных последствий из-за информации об оффшорах Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол заявил сегодня в комментарии журналистам в Киеве.

"Не будет негативных последствий", - сказал Пайєтт.

Американский дипломат также отметил, что остается оптимистически настроенным относительно результатов борьбы с коррупцией в Украине, которую ведут президент, правительство и парламент.

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При этом посол сказал, что буквально в эти выходные читал мемуары главы Администрации президента Бориса Ложкина "Четвертая республика".

"Я рекомендовал эту книгу всем украинским СМИ, потому что очень мощный месседж относительно войны против коррупции. И есть очень четкие высказывания относительно преданности делу его и Банковой в целом по этим вопросам и, в частности, вопросу прокуратуры", - сказал Пайєтт.

По его словам, в украинском обществе идет живая дискуссия вокруг этого, хотя Банковая и занимает четкую позицию.

"Я остаюсь оптимистичным", - сказал Пайетт относительно возможностей Украины побороть коррупцию.

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Говоря конкретно об упреках в сторону Порошенко, он обратил внимание на очень четкую позицию, озвученную представителем Белого Дома, в которой отражены и приоритеты политики США относительно поддержки Украины в борьбе против коррупции, и положительная оценка того, что осуществили президент, правительство и парламент в противодействии коррупции.

"Полностью поддерживаем шаги, предпринятые в последние месяцы к большей прозрачности в этих вопросах, в том числе транзакции", - подчеркнул посол.