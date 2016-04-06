Порошенко исключил применение силы для освобождения аннексированного Крыма от оккупантов
Эффективный механизм глобальной координации усилий сможет помочь найти решение "крымской проблемы".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко сегодня во время выступления в Японском национальном пресс-клубе.
«В любом случае нельзя, когда существует некий международный конфликт, решать его с помощью военной силы, поскольку это может привести к более угрожающим последствиям. Следует использовать язык дипломатии для того, чтобы решить или новые, или старые проблемы», - заявил глава государства.
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«Мы никогда не указывали, что мы будем использовать язык силы и насилия ради того, чтобы освободить Крым, но эффективный механизм глобальной координации усилий сможет помочь нам найти решение этой сложной проблемы», - добавил президент.
Напомним, ранее Порошенко заявил, что Украина может завоевать умы крымчан лишь введением успешных реформ.