Порошенко исключил применение силы для освобождения аннексированного Крыма от оккупантов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко сегодня во время выступления в Японском национальном пресс-клубе.

«В любом случае нельзя, когда существует некий международный конфликт, решать его с помощью военной силы, поскольку это может привести к более угрожающим последствиям. Следует использовать язык дипломатии для того, чтобы решить или новые, или старые проблемы», - заявил глава государства.

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«Мы никогда не указывали, что мы будем использовать язык силы и насилия ради того, чтобы освободить Крым, но эффективный механизм глобальной координации усилий сможет помочь нам найти решение этой сложной проблемы», - добавил президент.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что Украина может завоевать умы крымчан лишь введением успешных реформ.