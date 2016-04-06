Порошенко рассказал, как Украина может завоевать умы крымчан

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Петр Порошенко сегодня в ходе выступления сегодня в Японском национальном пресс-клубе.

«За последние два года жизнь в Крыму не стала лучше, она стало только хуже. Люди не стали жить счастливее, наоборот, крымчане столкнулись со многими трудностями. И сейчас мы можем завоевать умы крымчан лишь путем успешного внедрения реформ, чтобы показать, что жизнь в Украине отличается от жизни на полуострове. Когда у нас будет много новых экономических возможностей, безвизовый режим с Европой, повышения стандартов жизни - вот как мы можем выиграть войну за умы крымчан, несмотря на то, что Крым остается под огромным давлением российской пропаганды», - заявил глава государства.

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