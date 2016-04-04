В ВМС прокомментировали сообщения об увольнении командующего флотом Гайдука

Об этом заявил начальник пресс-центра командования ВМС ВС Украины Олег Чубук.

Он отметил, что никогда и никому из представителей СМИ не сообщал, и тем более не подтверждал информацию о "увольнения-назначения" "старого-нового" командующего.

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"Увольнение и назначение руководителя вида Вооруженных Сил осуществляется в соответствии с указом президента Украины. По состоянию на 2 и 3 апреля на интернет-представительстве главы государства соответствующего указа, как известно, не было размещено", - отметил Чубук.

Он подытожил, что в этой ситуации говорить о каком-либо подтверждении "факта "увольнения-назначения" выглядело бы по меньшей мере несерьезно.

ЗАЯВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ПРЕСС-ЦЕНТРА КОМАНДОВАНИЯ ВМС ВС УКРАИНЫ 2-3 апреля некоторые интернет-ресурсы со ссылкой на начальника пр... Опубликовано ВМС ВС Украины4 апреля 2016 г.

Напомним, ранее Думская.net со ссылкой на источники в Генштабе сообщала, что президент Украины Петр Порошенко сменил командующего Военно-морскими силами страны. "Вице-адмирала Сергея Гайдука, деятельность которого во главе национального флота неоднократно критиковалась с разных сторон, уволили", - говорилось в сообщении.