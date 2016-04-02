Президент поменял командующего ВМС Украины: флот возглавил боевой генерал

Президент Украины Петр Порошенко поменял командующего Военно-морскими силами страны, сообщает Думская.net со ссылкой на источники в Генштабе

"Вице-адмирал Сергей Гайдук, чья деятельность во главе национального флота неоднократно критиковалась с разных сторон, уволен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новым командующим стал бывший заместитель по береговой обороне, участник АТО генерал-лейтенант Игорь Воронченко, пользующийся авторитетом среди подчиненных и проявивший себя с самой лучшей стороны во время оккупации Крыма и на фронте.

Официальное представление комфлота состоится в субботу на борту флагманского фрегата "Гетман Сагайдачный", который в преддверии этого события ошвартовался у 15-го причала одесского Морвокзала.

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Игорь Воронченко родился 22 августа 1964 года в пгт Бабаи Харьковской области. Окончил Ташкентское танковое училище, служил в Группе советских войск в Германии, потом в Белорусском военном округе.

После распада СССР принял присягу на верность народу Украины. До 2003 года служил в Национальной гвардии, командовал механизированным полком, который после реорганизации НГУ во Внутренние войска МВД был передан Вооруженным силам и развернут в войска береговой обороны ВМСУ. Во время крымских событий занимал пост замкомандующего флотом по береговой обороне. Был командующим силами АТО в Луганской области.

Последняя должность - начальник Главного управления персонала Генштаба.