Порошенко встретился с премьером Нидерландов обсудить шаги перед референдумом об ассоциации с Украиной

Об этом пресс-секретарь президента Святослав Цеголко сообщил в Twitter.

«Порошенко и Рютте скоординировали шаги накануне референдума в Нидерландах относительно Соглашения об ассоциации», - написал он.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоится консультативный референдумотносительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. На голосование выносится вопрос: "Вы "за" или "против" ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?".

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Референдум был инициирован группой GeenPeil.

Согласно заявлению Министерства иностранных дел Украины, любой результат референдума в Нидерландах не остановит европейскую интеграцию Украины.