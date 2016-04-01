Порошенко встретился с премьером Нидерландов обсудить шаги перед референдумом об ассоциации с Украиной
Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте скоординировали шаги перед проведением референдума в Нидерландах относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Об этом пресс-секретарь президента Святослав Цеголко сообщил в Twitter.
«Порошенко и Рютте скоординировали шаги накануне референдума в Нидерландах относительно Соглашения об ассоциации», - написал он.
Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоится консультативный референдумотносительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. На голосование выносится вопрос: "Вы "за" или "против" ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?".
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Референдум был инициирован группой GeenPeil.
Согласно заявлению Министерства иностранных дел Украины, любой результат референдума в Нидерландах не остановит европейскую интеграцию Украины.