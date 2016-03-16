ВР хочет изменить закон о лишении гражданства за преступление против нацбезопасности (событие окончено)

Сегодня Верховная Рада планирует внести изменения в законодательство о прекращении гражданства Украины лицами, которые совершили преступление против основ национальной безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, также предполагается рассмотрение изменений в Уголовный кодекс относительно усиления ответственности за повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газоконденсатопроводов и нефтепродуктопроводов, а также законопроект об электронных доверительных услугах.

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Также парламент планирует ратифицировать ряд соглашений, в частности, с Аргентиной о взаимной административной помощи по вопросам предотвращения, расследования и пресечения таможенных правонарушений; ратифицировать соглашение с Германией о создании немецко-украинской промышленно-торговой палаты.

Сегодня в пленарном режиме ВР работает только на утреннем заседании до 14.00, а в 15.00 в сессионном зале начнутся парламентские слушания на тему: “30 лет после Чернобыля: уроки и перспективы”.