Депутаты трех фракций собрались в сессионном зале Рады для обсуждения вопроса о создании коалиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил народный депутат Украины Артур Герасимов (фракция «Блок Петра Порошенко»).

Читайте такжеТимошенко выдвинула новые условия для возвращению в коалицию, БПП созвала срочное заседание - СМИ

По его словам, в зале присутствуют депутаты от «БПП», “Народного фронта” и “Батькивщины”.

Герасимов подчеркнул, что на заседании фракции «БПП», которое только что завершилось, было принято решение поддержать предложения фракции “Батькивщина” о принятии ряда законопроектов. При этом он не уточнил, о каких конкретно законопроектах идет речь.

Герасимов отметил, что эти законопроекты будут приниматься после создания коалиции.

Как сообщал УНИАН, вчера стало известно, что новую коалицию формируют фракции «БПП», «Народный фронт» и «Батькивщина».

Сегодня после закрытия утреннего заседания парламента журналистов попросили покинуть ложу прессы, поскольку в 12.15 в сессионном зале должно было начаться заседание фракций по поводу создания коалиции.

Фракция “Батькивщина” ранее заявляла, что готова войти в состав новой коалиции в ВР в случае удовлетворения пяти ее требований, в частности, о снижении коммунальных тарифов, запрете продажи земель сельхозназначения, поддержке фермеров.