Порошенко призвал депутатов вернуться к вопросу судебной реформы

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Я просил бы вас, даже в условиях парламентско-правительственного кризиса, рассмотреть возможность возвращения к вопросу изменений в Конституцию относительно правосудия, судебной реформы, провести необходимые консультации", - сказал Порошенко во время встречи с председателями депутатских фракций.

Президент назвал недопустимой ситуацию, которая сложилась в этой сфере. "То, что происходит в последние дни в судебной ветви власти: когда отпускают тех, кто возил "титушек", когда коррупционеры выходят из судов - это неприемлемо", - подчеркнул Порошенко.

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Глава государства еще раз подчеркнул, что реформирование судоустройства, судопроизводства и смежных правовых институтов обеспечит практическую реализацию принципов верховенства права и обеспечения права каждого на справедливое рассмотрение его дела независимым и беспристрастным судом.

Президент также призвал народных избранников ускорить поиск путей преодоления политического кризиса, подчеркивается в сообщении.

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