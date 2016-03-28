Порошенко призвал депутатов вернуться к вопросу судебной реформы
Президент Украины Петр Порошенко отмечает необходимость продолжения судебной реформы и рассмотрения изменений в Конституцию в части правосудия.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Я просил бы вас, даже в условиях парламентско-правительственного кризиса, рассмотреть возможность возвращения к вопросу изменений в Конституцию относительно правосудия, судебной реформы, провести необходимые консультации", - сказал Порошенко во время встречи с председателями депутатских фракций.
Президент назвал недопустимой ситуацию, которая сложилась в этой сфере. "То, что происходит в последние дни в судебной ветви власти: когда отпускают тех, кто возил "титушек", когда коррупционеры выходят из судов - это неприемлемо", - подчеркнул Порошенко.
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Глава государства еще раз подчеркнул, что реформирование судоустройства, судопроизводства и смежных правовых институтов обеспечит практическую реализацию принципов верховенства права и обеспечения права каждого на справедливое рассмотрение его дела независимым и беспристрастным судом.
Президент также призвал народных избранников ускорить поиск путей преодоления политического кризиса, подчеркивается в сообщении.
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