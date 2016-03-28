Суд запретил снимать на видео допрос свидетелей по делу Штепы

Как сообщает отдел связей с общественностью и СМИ прокуратуры Харьковской области, соответствующее решение суд принял сегодня, 28 марта.

По данным прокуратуры, против полной видеофиксации судебного процесса выступили все стороны процесса.

Во время сегодняшнего заседания была допрошена обвиняемая Штепа. Подготовленные прокурорами около 50 вопросов Штепе ставил судья, поскольку обвиняемая отказалась напрямую общаться с представителями государственного обвинения.

Кроме того, сегодня допросили двух свидетелей со стороны обвинения, которые полностью подтвердили данные ранее показания, и одного свидетеля защиты.

Следующее заседание по делу состоится 8 апреля в 11:00.

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Мэра Славянска Штепу задержали в июле 2014 года. Ей инкриминируют призывы к изменению границ Украины, содействие проведению псевдореферендуму об отделении Донецкой области от Украины, создание условий для деятельности террористических групп и организаций. Штепе объявлен окончательный подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что повлекло гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины. Дело рассматривает Червонозаводский райсуд Харькова.