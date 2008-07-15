Луценко перекрестился, когда уволил заместителя

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что пока он глава МВД, его бывший заместитель Николай ПЛЕХАНОВ, в правоохранительных органах работать не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал сегодня на пресс-конференции по результатам рабочего совещания в Главном управлении МВД Украины в г. Киеве.

Он заметил, что планировал освободить Н.ПЛЕХАНОВА сразу после того, как стал министром. Но тот полгода находился на больничном: «Он был болен, лечился, я уже боялся, что дотянет до девяти месяцев. Но за шесть он таки вылечился и сегодня был уволен».

«Я перекрестился. Потому что с такими специалистами я работать не хочу», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 9 июля Кабинет министров освободил Н.ПЛЕХАНОВА от должности заместителя министра внутренних дел по вопросам кадровой работы и внутренней безопасности.

Н.ПЛЕХАНОВ был назначен тогдашним министром внутренних дел Василием ЦУШКО заместителем главы МВД в декабре 2006 года.

Это назначение вызвало возмущение ряда молодежных и студенческих организаций: “ПЛЕХАНОВ возглавлял УМВД Украины в Сумской области во времена губернаторства Владимира ЩЕРБАНЯ и не завел ни в отношении него, ни в отношении преступного окружения экс-губернатора ни одного уголовного дела по многочисленным фактам разворовывания государственной собственности, взяточничества, вымогательства”. Студенты также напоминали о незаконных действиях Сумской областной милиции летом 2004 года и, в частности, разрушение палаточного городка в Сумах, избиение участников пешего марша на Киев под Андрияшевкой Роменского района, активное участие в фальсификации выборов Президента. Назначение Н.ПЛЕХАНОВА они назвали «позором для украинской демократии».