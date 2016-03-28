В СБУ прокомментировали запрет на въезд в Украину скандальному российскому журналисту Кушанашвили (видео)

Она отметила, что в СБУ поступали многочисленные обращения и от общественности, и от депутатов, и от активистов о необходимости такого запрета.

"Мы рассмотрели это обращение и приняли решение запретить Кушанашвили въезд на 3 года за его высказывания, которые вредят интересам нашей страны", - рассказала Гитлянская.

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Кроме того, отвечая на вопрос, связывалась ли СБУ с компанией, которая намеревалась предложить Кушанашвили работу, пресс-секретарь ведомства отметила: "Согласно украинскому законодательству, мы не обязаны связываться ни с работодателем, ни с тем, кому запрещаем въезд".

Также она заявила, что если бы не любопытство журналистов, Кушанашвили мог бы об этом узнать только в аэропорту после прилета.

Сегодня стало известно, что Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину на три года российскому телеведущему Отару Кушанашвили, который резко высказывался об Украине.