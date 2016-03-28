Чубаров анонсировал изменения в Конституцию по принципам Крымской автономии и рассказал о подготовке к деоккупации

Об этом он сказал во время общения с журналистами, сообщили УНИАН в пресс-службе "Блока Петра Порошенко".

"В ближайшее время, и это уже, кстати, входит в программу действий нового правительства, которое на днях будет избрано в Киеве, включены два законопроекта: закон о статусе крымскотатарского народа в Украине и также необходимость внесения дополнений и изменений в 10-й раздела Конституции Украины, который называется “Автономная Республика Крым”, и там мы намерены закрепить принципы Крымской Автономии, которая создается на основе права коренного народа на самоопределение", – сказал лидер Меджлиса.

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По его словам, крымские татары готовятся к деоккупации полуострова.

"Мы, со своей стороны, максимально готовимся к периоду деоккупации Крыма. Но если меня спрашивают: "А когда это наступит?", – Я всегда отвечаю с уверенностью: "Гораздо раньше, чем хочется кому-то в Кремле. Гораздо раньше!" – добавил Чубаров.