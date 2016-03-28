Семья Януковича "предприняла шаги" по взысканию компенсации с Украины - СМИ

Об этом говорится в заявлении старшего сына Виктора Януковича Александра, передает РБК.

"Мной и отцом недавно были предприняты юридические шаги для взыскания этих средств из Украины", - отметил он.

Отмечается, что на данный момент Александр Янукович не может раскрывать информацию о юридических действий, предпринятых по взысканию средств с Украины, а также по поводу суммы этих средств, так как эта информация является конфиденциальной.

"Эти вопросы прокомментируют английские адвокаты, как только официальные документы будут опубликованы судом ЕС", - подчеркивается в заявлении.

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Ранее УНИАН сообщал, что бывший украинский президент Виктор Янукович считает, что нынешняя власть пытается скрыть свои провалы путем проталкивания закона о конфискации его предполагаемых оффшорных активов.