"Бриллиантовый" прокурор хочет через суд отменить приказ о назначении Сакварелидзе заместителем генпрокурора
"Бриллиантовый" прокурор Александр Корниец намерен оспорить в суде назначение Давида Сакварелидзе заместителем генерального прокурора – прокурором Одесской области.
Экс-заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец направил в Окружной административный суд города Киева иск с требованием признать незаконным приказ генпрокурора о назначении Давида Сакварелидзе заместителем генпрокурора - прокурором Одесской области.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Мне стало известно о том, что 14.04.2016 Окружной административный суд Г. Киева рассмотрит иск об отмене приказа ГПУ о назначении на должность замГенпрокурора Д. Сакварелидзе. Мною подан аналогичный иск 16.03.2015, однако дата заседания не определена. Предлагаю истцам объединится и вместе поддержать исковые требования", - говорится в сообщении.
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Мне стало известно о том, что 14.04.2016 Окружной административный суд Г. Киева рассмотрит иск об отмене приказа ГПУ о н...Posted by Олександр Корнієць on Sunday, March 27, 2016
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Как сообщал УНИАН, бывшего заместителя прокурора Киевской области Корнийца и экс-первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Шапакина задержали 5 июля 2015 года за получение взятки в размере 3 млн 150 тыс. грн.
Также во время обысков у Шапакина было изъято 400 тыс. долл. а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.
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4 января Генеральная прокуратура передала производство в отношении так называемых "бриллиантовых прокуроров" в суд.