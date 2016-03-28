"Бриллиантовый" прокурор хочет через суд отменить приказ о назначении Сакварелидзе заместителем генпрокурора

Экс-заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец направил в Окружной административный суд города Киева иск с требованием признать незаконным приказ генпрокурора о назначении Давида Сакварелидзе заместителем генпрокурора - прокурором Одесской области.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Мне стало известно о том, что 14.04.2016 Окружной административный суд Г. Киева рассмотрит иск об отмене приказа ГПУ о назначении на должность замГенпрокурора Д. Сакварелидзе. Мною подан аналогичный иск 16.03.2015, однако дата заседания не определена. Предлагаю истцам объединится и вместе поддержать исковые требования", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСакварелидзе рассказал о деловых связях Шокина с "бриллиантовыми" прокурорами

Мне стало известно о том, что 14.04.2016 Окружной административный суд Г. Киева рассмотрит иск об отмене приказа ГПУ о н... Posted by Олександр Корнієць on Sunday, March 27, 2016

Читайте такжеШокин уволил процессуального руководителя, возбудившего дело против "бриллиантовых" прокуроров - журналист

Как сообщал УНИАН, бывшего заместителя прокурора Киевской области Корнийца и экс-первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Шапакина задержали 5 июля 2015 года за получение взятки в размере 3 млн 150 тыс. грн.

Также во время обысков у Шапакина было изъято 400 тыс. долл. а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

Читайте такжеНардепы от Одесской области поддержали требование подконтрольных Шокину прокуроров уволить Сакварелидзе

4 января Генеральная прокуратура передала производство в отношении так называемых "бриллиантовых прокуроров" в суд.