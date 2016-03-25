Ляшко заявил, что программа Гройсмана на должность премьера "не зацепила струн его сердца"

Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко заявляет, что его фракция пока не видит возможности поддержать кандидатуру председателя Верховной Рады Украины Владимира Гройсмана на должность премьер-министра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ляшко сказал в комментарии журналистам после презентации Гройсманом его программы как кандидата на должность премьера лидерам фракций, отвечая на вопрос, поддержит ли фракция РП кандидатуру Гройсмана и его программу, когда она будет вынесена на голосование.

“Мы сегодня не видим возможности поддержать кандидатуру господина Гройсмана, но у него есть время до вторника. Если во вторник будет поставлен этот вопрос... Я только что задал вопрос господину Луценко и представителям “Народного фронта”: Как мы вообще движемся?”, - сказал депутат.

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Он подчеркнул, что политический кризис в государстве должен быть урегулирован безотлагательно.

“До 30 марта, когда президент Порошенко едет в Вашингтон, политический кризис должен быть разрешен”, - добавил парламентарий.

"Программа (Гройсмана - ред.) написана неплохо, как и все предыдущие правительственные программы, которые остались на бумаге. Но программа Гройсмана не задела струн моего сердца. Ничего радикального, ничего прорывного. Нашу команду не устраивают такие темпы "развития". Только вперед, на полных парах, если хотим вырваться из стран третьего мира", - написал политик на своей странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, 24 марта фракция “Блока Петра Порошенко” предложила кандидатуру Гройсмана на должность премьер-министра.

В свою очередь Гройсман заявил о готовности взять ответственность и возглавить правительство, если его кандидатуру поддержит будущая коалиция.