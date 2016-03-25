Съезд БПП поддержал кандидатуру Гройсмана на должность премьера

Документ опубликован на странице политсилы в Facebook.

В нем, в частности, отмечается, что правительство, взявшее на себя ответственность за реализацию реформ, "потеряло доверие парламента и общества".

"Бездеятельность правительства на ключевых направлениях привела к развалу коалиции и потере кредита доверия граждан", - заявляет БПП.

В связи с этим партия настаивает на отставке Кабинета министров, поддержала предложение о выдвижении председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана на должность премьер-министра и призвала свою фракцию в парламенте рассмотреть эту кандидатуру и состав нового Кабмина.

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"Главным критерием формирования нового правительства должна быть не партийная принадлежность, а профессионализм и нацеленность на результат", - отмечается в резолюции.

БПП призывает "все демократические парламентские силы" безотлагательно образовать новую коалицию в Раде, объявить программу действий и взять совместную ответственность за формирование нового правительства.