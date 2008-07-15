Жена Зварича обвинила ЦИК в афере

Жена депутата Романа Зварича уверяет, что ее фирма "Научно-производственная фирма "Украинские национальные информационные системы" не намерена принимать участие ь в тендерах, которые организовываются ЦИК для создания госреестра избирателей.

Об этом говорится в заявлении Светланы Зварич.

"Информация, распространенная Усенко-Черной на заседании ЦИК 14 июля 2008 года относительно НВФ "УНИС" не отвечает правде и носит откровенно клеветнический характер. НВФ "УНИС" не намерена принимать участие в тендерах, которые "организовываются" ЦИК относительно разработки АИТС "Государственный реестр избирателей", - говорится в заявлении.

Зварич также конституировала, "Государственный реестр избирателей" создается незаконно, а его создание "превращено в аферу".

Она также отметила, что президент приостановил действие постановления КМУ относительно создания реестра, а генпрокуратура вынесла предписание Центральной избирательной комиссии с запретом осуществлять любые действия на выполнение постановления правительства.

Как известно, раньше представительница ЦИК Жанна Усенко-Черна предположила, что Роман Зварич защищает интересы фирмы своей жены, которая претендует на участие в создании реестра.

"Все следующие закупки, которые ЦИК еще должна осуществить в будущем, интересуют, в частности, и структуру, которую возглавляет жена народного депутата Зварича. В частности, речь идет о средствах криптографической защиты информации, которая будет создана при введении реестра", - объяснила Усенко-Черная журналистам причину заинтересованности Зварича вопросами, связанными с введением госреестра избирателей.

Украинская правда