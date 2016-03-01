СБУ опубликовала разговор якобы "азовца" Краснова с российским куратором (видео)
Служба безопасности Украины на своей странице в Youtube опубликовала разговор якобы председателя гражданского корпуса "Азов-Крым" Станислава Краснова с "российским куратором".
"Краснов общается со своим российским куратором", - говорится в названии видео.
В первом из разговоров речь идет о взаимодействии якобы Краснова с Коледой М. В. (речь идет о задержанной в апреле 2014 года гражданке РФ, которая работала на российские спецслужбы, - ред.). Голос, подписанный как "гражданин РФ" расспрашивает, с какого телефона собеседник общался с ней, ведь "девочку взяли".
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Стоит отметить, что в ходе разговора голос мужчины, указанного как Краснов, утверждает, что он "в основном ей все передавал".
В ходе другого диалога о пяти машинах, которые направляются в Славянск, голос мужчины, подписанного как Краснов, называет майдановцев "е**нутыми". Человек отчитывается о вооруженных активистах, которые направляются в город, указывая марки и признаки автомобилей.
Как сообщал УНИАН, Краснова задержали в ночь на 28 февраля в Киевской области. В СБУ утверждают, что он вместе со своей подругой Оксаной Шелест обустроили тайник со взрывчаткой.
В свою очередь адвокат Краснова заявил, что сотрудники СБУ применяли в отношении его подзащитного пытки, требуя признаний о тайнике с оружием.
Сегодня в сети появились фотографии избитого Краснова.