СБУ опубликовала разговор якобы "азовца" Краснова с российским куратором (видео)

"Краснов общается со своим российским куратором", - говорится в названии видео.

В первом из разговоров речь идет о взаимодействии якобы Краснова с Коледой М. В. (речь идет о задержанной в апреле 2014 года гражданке РФ, которая работала на российские спецслужбы, - ред.). Голос, подписанный как "гражданин РФ" расспрашивает, с какого телефона собеседник общался с ней, ведь "девочку взяли".

Читайте такжеДело главы корпуса "Азов-Крым" Краснова и его девушки: к зданию суда стянули Нацгвардию (фото)

Стоит отметить, что в ходе разговора голос мужчины, указанного как Краснов, утверждает, что он "в основном ей все передавал".

В ходе другого диалога о пяти машинах, которые направляются в Славянск, голос мужчины, подписанного как Краснов, называет майдановцев "е**нутыми". Человек отчитывается о вооруженных активистах, которые направляются в город, указывая марки и признаки автомобилей.

Как сообщал УНИАН, Краснова задержали в ночь на 28 февраля в Киевской области. В СБУ утверждают, что он вместе со своей подругой Оксаной Шелест обустроили тайник со взрывчаткой.

В свою очередь адвокат Краснова заявил, что сотрудники СБУ применяли в отношении его подзащитного пытки, требуя признаний о тайнике с оружием.

Сегодня в сети появились фотографии избитого Краснова.