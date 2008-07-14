В сентябре Яценюк всем расскажет, кто из нардепов не ходит на работу

Спикер Верховной Рады Арсений Яценюк заявил, что система голосования Рада с начала новой сессии будет предусматривать личное присутствие нардепа на заседании парламента.

"Я обещал, и я реализовал прямую конституционную норму - личное голосование народного депутата. Кто не хочет работать в парламенте - есть возможность написать заявление", - цитирует Яценюка “Сегодня”.

Он выразил мнение, что если не будут изменены подходы народных избранников к процедуре голосования, это негативно повлияет на рейтинги политических сил, которые представлены в парламенте.

"Я буду публиковать списки тех людей, которые ходят на работу, и тех, которые на нее не ходят. Страна должна знать своих героев", - отметил Яценюк.