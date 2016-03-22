Россия предлагала обменять Савченко на путепровод в оккупированный Крым - советник главы СБУ

Об этом в интервью изданию "Новая газета" рассказал советник председателя СБУ Юрий Тандит.

По его словам, ему об этом открыто говорил человек, приближенный к Кремлю. "Я сказал, что нас интересует вопрос освобождения всех заложников. На что он ответил: "Ну, тогда нужно, чтобы вы тоже шли нам навстречу. Нам нужна стабильная связь с Крымом, чтобы грузы туда можно было возить, пассажиров". Я ему сказал, что только на Востоке можно обменивать принцессу на полцарства. И так вопрос стоять не может", - рассказал Юрий Тандит.

Советник главы СБУ также отметил, что все мировое сообщество призвало Россию освободить Савченко. "И мы готовы к любым компромиссам", - сказал Тандит.

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.