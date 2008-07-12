Тимошенко: у ПР была возможность пробить пенальти в ворота без вратаря

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что вчерашнее голосование в Верховной Раде по вопросу недоверия Кабинету министров подтвердило стабильность деятельности правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров Украины.

«В парламенте стало абсолютно очевидным, что все полугодичные провокации относительно того, что у кого-то есть то 320, то 230 голосов за отставку правительства, оказались абсолютной неправдой. И в последний день работы парламента стало очевидным, что правительство держится и работает стабильно, и никакие 320 или 230 голосов правительству не угрожают», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер сравнила вчерашнее голосование в Верховной Раде с заключительным этапом футбольного матча, который завершается вничью. «Партия регионов имела возможность в завершение пробить пенальти, причем в ворота без вратаря. Мы им не мешали ни отставку проводить, не мешали говорить неприятные вещи по отношению к правительству. Но вся эта шумиха закончилась ничем», - сказала она.

В тоже время, по информации, которой располагает глава правительства, Партия регионов «свозила своих депутатов со всех морей мира» ради того, чтобы отправить правительство в отставку. «Все чартеры, частные самолеты, подводные лодки… Даже я знаю, что одного народного депутата от Партии регионов вызвали с заполярного пруга, где тот охотился на нерпу. Но, как минимум, благодаря такой позиции по отставке правительства хотя бы одна нерпа осталась живой. Свезли всех, но в тоже время не достигли никакого результата», - отметила она.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО сожалеет, что за отставку правительства проголосовала часть пропрезидентской фракции НУ-НС.

«Это очень неприятный удар, который нанес лично Президент правительственной команде. И то, что его люди голосовали за отставку, – это является еще одним примером того, как сложно держаться демократической коалиции и как сложно проходить этот путь. Но правительство будет стабильно работать, независимо от всех политических интриг и политических противостояний», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также считает, что повторные инициативы по рассмотрению в парламенте вопроса о недоверии правительству будут безрезультативными. «Я расскажу, как на Аляске ловят медведя. Берут большой камень, намазывают его медом, вешают на веревку, и медведь, когда подходит, начинает грызть этот камень, стремясь съесть мед, а этот камень бьет его по морде. В конце концов, он, таким образом, погибает. Я хочу сказать, что если эти люди будут себя вести, как этот медведь и постоянно бросаться на этот камень, намазанный медом, они закончат так же. Пусть они просто больше на правительство не замахиваются. Нет политических силенок - и не нужно сотрясать страну», - подчеркнула премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 11 июля Верховная Рада отказалась выразить недоверие Кабинету министров. За принятие постановления об ответственности Кабинета министров проголосовали 174 народных депутата из 256 зарегистрированных. Против – 32 депутата, один воздержался и 49 не голосовали.

В частности, за недоверие правительству голосовала фракция Партии регионов – 172 депутата, а также два депутата от блока “Наша Украина – Народная самооборона” (представители партии “Единый Центр” Виктор ТОПОЛОВ и Юрий БУТ, о чем свидетельствуют данные поименного голосования, размещенные на официальном сайте ВР).

Фракции БЮТ, КПУ и Блока Литвина не дали ни одного голоса.