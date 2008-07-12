Если бы не политика, Украина была бы ближе к ЕС?

На пути в Европейский Союз Украина продвинулась не так далеко, как могла бы. Такое мнение «Немецкой волне» высказал берлинский политолог Александер РАР в канун форума YES «Ялтинская европейская стратегия», начавшегося в Крыму.

По заказу правления YES, членом которого является А.РАР, периодически проводится исследование продвижения Украины на Запад. В этот раз, заметил немецкий политолог, Украина получит в целом неплохие оценки. «В Украине царит относительная экономическая стабильность. Вступление в ВТО реально продвинуло ее вперед. Последующее приближение к Европейскому Союзу возможно, зона свободной торговли с ЕС – тоже. Однако в Украине, как всегда, хромает политика», - отметил А.РАР.

По его мнению, развитие Украины тормозят баталии между политическими группами. Но, считает эксперт, это реальное положение вещей в Украине, когда элиты видят разные пути развития страны. Объединить их, отметил он, является заданием парламента.

Одна из тем Ялтинского форума – будущее Европейского Союза, переживающего кризис после отклонения на референдуме в Ирландии Лиссабонского соглашения. А.РАР не думает, что это омрачает шансы Украины приблизиться к ЕС. По его мнению, кризис будет преодолен.