Мэры малых городов требуют поддержки от Ющенко и Тимошенко

Мэры малых городов Украины обращаются к Президенту Украины, Верховной Раде и Кабинету министров с просьбой принять безотлагательные меры для экономического развития малых городов.

Соответствующее обращение приняли участники конференции секции малых городов Ассоциации городов Украины и общин «Экономическое развитие малых городов Украины. Привлечение инвестиций», которая состоялась 4–5 июля в Украинке Киевской области, пишет еженедельник «Зеркало недели».

«В чем должна заключаться государственная поддержка? Центральные власти должны, во-первых, способствовать привлечению инвестиций в крупнейшие депрессивные территории. Во-вторых, взять под свой контроль разработку генеральных планов развития городов. В-третьих (наконец), организовать процесс оценки земель и предоставить городским советам законное право на управление землями за пределами населенных пунктов», - сказал председатель секции малых городов АМУ, мэр Украинки Павел КОЗЫРЕВ.

Мэры малых городов также считают необходимым внедрение геоинформационных систем и внедрение статистического учета в разрезе городов районного значения и поселков - районных центров для эффективного управления социально-экономическим развитием территории.

Кроме того, говорится в обращении, необходима разработка нового типового штатного расписания органов местного самоуправления, которое должно обеспечить выполнение законодательных полномочий и сбалансированное социально-экономическое развитие территориальных общин.