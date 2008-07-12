Украину к инфляции подталкивает действующее законодательство?

Изменения в госбюджет на 2008 год, предложенные Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, приведут к разрушению исполнительной власти, считает директор Института экономических исследований и политических консультаций, доктор экономических наук Игорь БУРАКОВСКИЙ.

«Альтернативное бюджетное предложение в наших условиях — это шаг на пути к разрушению исполнительной власти. Такой шаг снимает любую ответственность с правительства за качество и эффективность экономической политики», - сказал эксперт в комментарии еженедельнику «Зеркало недели».

Кроме того, по мнению И.БУРАКОВСКОГО, с макроэкономической точки зрения изменения в бюджет-2008 вносить не стоит.

«На наших глазах разворачивается традиционный конфликт между экономической логикой и политической целесообразностью. Экономическая логика требует проведения в стране жесткой ограничительной фискальной политики: необходим реально нулевой дефицит бюджета и там, где это возможно, урезание реальных затрат государства», - подчеркнул эксперт.

Однако, признал он, сегодня эта экономическая логика не может быть воспринята политиками.

«Кроме того, она противоречит нашим хорошим законам. Увы, действующее законодательство подталкивает нас к инфляции», — констатировал И.БУРАКОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 10 июля Президент В.ЮЩЕНКО внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона о внесении изменений в государственный бюджет на 2008 год. «Необходимость этих изменений была понятна еще во время принятия Закона Украины «О Государственном бюджете на 2008 год и внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины». Глава государства подписал данный закон, исходя из необходимости введения в действие новых социальных стандартов жизни граждан. В то же время, законом правительству было дано поручение разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады изменения к бюджету до 1 марта 2008 года. Эта норма закона правительством была проигнорирована», говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

По мнению Президента, положения правительственного законопроекта о внесении изменений в бюджет несут в себе ряд рисков. В частности, этот законопроект предусматривает заниженные доходы бюджета в результате занижения макроэкономических показателей, которые применялись для расчета показателей бюджета. Так, правительством закладывается прогноз инфляции на год на уровне 15,9%, в то время как уже за 6 месяцев этот показатель достиг 15,5%.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО считает, что правительственным законопроектом не предусмотрены в необходимом объеме расходы, важность и неотложность которых подтверждена соответствующими решениями СНБО, указами Президента, в частности, на проведение эксперимента по строительству доступного жилья, наполнение Аграрного фонда в объемах, позволяющих ему выполнять свои функции по рыночному регулированию цен на зерно, сбалансирование финансовых потоков НАК «Нафтогаз Украины», возобновление информационной безопасности государства, повышение боеспособности армии, качества образования и тому подобное.

«Законопроект, внесенный Президентом Украины, лишен этих недостатков, в то же время он переориентирует изменения к бюджету в инвестиционную сторону. Кроме бюджетного кредитования НАК «Нафтогаз Украины» на закачку природного газа в хранилища, которое необходимо накануне ожидаемого повышения цен на газ, он предусматривает необходимые расходы на достройку Днестровской ГАЭС, строительство доступного жилья, улучшение боеспособности армии, повышение качества образования, изготовление и трансляцию телерадиопрограмм на государственные потребности, сохранение природного и заповедного фонда”, отмечается в сообщении пресс-службы.

По мнению Президента, внесенный им законопроект является оптимальным для поддержки постоянных темпов развития страны, укрощения инфляции, решения важнейших государственных проблем.

11 июля Верховная Рада отказалась принять в первом чтении как проект изменений к государственному бюджету на 2008 год, предложенный Кабинетом министров, так и президентский законропроект и направила обо документа на рассмотрение Бюджетного комитета для подготовки к повторному первому чтению.