В Европарламенте считают, что Минские договоренности смогли сдержать агрессию России

Об этом он заявил во время первого заседания Международного консультативного совета под председательством президента Украины Петра Порошенко сегодня в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Читайте такжеГенсек НАТО Столтенберг призвал сохранить санкции против России

«Руководитель комитета Европейского парламента по иностранным делам Элмар Брок отметил важность обеспечения коммуникации между Украиной и европейскими странами», - говорится в сообщении.

По словам Брока, Минские договоренности смогли сдержать агрессию России, однако не обеспечили решение вопроса.

«Нам нужно сохранять четкое понимание того, что агрессия должна дорого стоить агрессору – а это возможно только путем санкций», - цитирует евродепутата пресс-служба Порошенко.

Брок отметил, что Украина должна продолжать проводить реформы, которые подтвердят ее способность быть успешным государством.

В свою очередь бывший премьер-министр Словакии Микулаш Дзуринда отметил важность сохранения санкций против РФ и сохранении политики "открытых дверей" для Украины со стороны ЕС и НАТО.

Перед началом заседания Совета его участники – иностранные представители посетили монумент в честь Героев Небесной Сотни, которые отдали жизнь за европейское будущее Украины.

Читайте такжеВ Дебальцево боевики развернули военный госпиталь с врачами из РФ - разведка

Справка УНІАН. В состав Международного консультативного совета вошли, в частности, премьер-министр Австралии (2013-2015) Тони Эбботт, заместитель премьер-министра Польши (1989 - 1991, 1997 - 2000), автор реформ Лешек Бальцерович, руководитель комитета Европейского парламента по иностранным делам Элмар Брок, премьер-министр Словакии (1998-2006) Микулаш Дзуринда, премьер-министр Литвы (1999 - 2000, 2008 - 2012) Андрюс Кубилюс, маршал Сейма Польши (2014-2015), министр иностранных дел Польши (2007 - 2014) Радослав Сикорский, первый заместитель министра финансов (1989-1990) Марек Домбровский.