В Европарламенте считают, что Минские договоренности смогли сдержать агрессию России
Руководитель комитета Европейского парламента по иностранным делам Элмар Брок считает, что Минские договоренности смогли сдержать агрессию России.
Об этом он заявил во время первого заседания Международного консультативного совета под председательством президента Украины Петра Порошенко сегодня в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.
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«Руководитель комитета Европейского парламента по иностранным делам Элмар Брок отметил важность обеспечения коммуникации между Украиной и европейскими странами», - говорится в сообщении.
По словам Брока, Минские договоренности смогли сдержать агрессию России, однако не обеспечили решение вопроса.
«Нам нужно сохранять четкое понимание того, что агрессия должна дорого стоить агрессору – а это возможно только путем санкций», - цитирует евродепутата пресс-служба Порошенко.
Брок отметил, что Украина должна продолжать проводить реформы, которые подтвердят ее способность быть успешным государством.
В свою очередь бывший премьер-министр Словакии Микулаш Дзуринда отметил важность сохранения санкций против РФ и сохранении политики "открытых дверей" для Украины со стороны ЕС и НАТО.
Перед началом заседания Совета его участники – иностранные представители посетили монумент в честь Героев Небесной Сотни, которые отдали жизнь за европейское будущее Украины.
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Справка УНІАН. В состав Международного консультативного совета вошли, в частности, премьер-министр Австралии (2013-2015) Тони Эбботт, заместитель премьер-министра Польши (1989 - 1991, 1997 - 2000), автор реформ Лешек Бальцерович, руководитель комитета Европейского парламента по иностранным делам Элмар Брок, премьер-министр Словакии (1998-2006) Микулаш Дзуринда, премьер-министр Литвы (1999 - 2000, 2008 - 2012) Андрюс Кубилюс, маршал Сейма Польши (2014-2015), министр иностранных дел Польши (2007 - 2014) Радослав Сикорский, первый заместитель министра финансов (1989-1990) Марек Домбровский.